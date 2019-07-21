Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 2019 yılının ikinci ikramiyesini alacak olan vatandaşlar heyecanla maaşların ödeneceği günü bekliyor. İnternette emekli ikramiyesi konusundaki araştırmalar sıklaştı. Vatandaşlar büyük bir merakla Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesi ne zaman yapılacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek.