Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı 19,88 oldu. şu demek oluyor ki Haziran ayı itibari ile kira sözleşmesi dolan ve Temmuz ayı itibari ile zamlı kira ödemeye başlamış olacak olan kişiler için uygulanacak olan yıllık kira artış oranı yüzde 19,88 olarak uygulanacak. Bu anlamda Kanuna nazaran; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık averaj Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) bakılırsa artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak'ta çıkan poşet yasa ile değişmişti. Peki Temmuz 2019 kira artış zam oranı açıklandı mı? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 22 Temmuz 2019 TEFE TÜFE kira artış zam oranı ne kadar oldu?
Kira artış zamları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Kiracılar ve ev sahipleri zam oranlarını yakından takip ediyor. Açıklanan Haziran 2019 kira zam oranı ev sahiplerinin kiraya yapabileceği maksimum zam oranı olarak uygulanmakta olup ev sahibi ile kiracı bu oranın altında bir rakama anlaşma hakkına da sahiptir. Burada önemli olan kira sözleşmesi ile belirlenen rakam varsa bu rakamın uygulanacağı, bu rakam yoksa yani kira sözleşmesinde kira artış oranı yani yıllık kira zam oranı belirlenmediyse bu durumda TÜİK 12 aylık TÜFE ortalamasını aşmayacak bir rakam olarak belirlenmektedir.
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