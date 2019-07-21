Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı 19,88 oldu. şu demek oluyor ki Haziran ayı itibari ile kira sözleşmesi dolan ve Temmuz ayı itibari ile zamlı kira ödemeye başlamış olacak olan kişiler için uygulanacak olan yıllık kira artış oranı yüzde 19,88 olarak uygulanacak. Bu anlamda Kanuna nazaran; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık averaj Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) bakılırsa artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak'ta çıkan poşet yasa ile değişmişti. Peki Temmuz 2019 kira artış zam oranı açıklandı mı? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?