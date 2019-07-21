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  • 22.07.2019 10:28
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 13:22

22 Temmuz 2019 TEFE kira artış oranı ne kadar oldu?

Kira artış ları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Kiracılar ve ev sahipleri zam oranlarını yakından takip ediyor. 2019 kira zam oranı ev sahiplerinin kiraya yapabileceği maksimum zam oranı olarak uygulanmakta olup ev sahibi ile kiracı bu oranın altında bir rakama anlaşma hakkına da sahiptir.

Kirada oturanlar dikkat! Kira artış oranı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı 19,88 oldu. şu demek oluyor ki Haziran ayı itibari ile kira sözleşmesi dolan ve Temmuz ayı itibari ile zamlı kira ödemeye başlamış olacak olan kişiler için uygulanacak olan yıllık kira artış oranı yüzde 19,88 olarak uygulanacak.

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