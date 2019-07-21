Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı 19,88 oldu. şu demek oluyor ki Haziran ayı itibari ile kira sözleşmesi dolan ve Temmuz ayı itibari ile zamlı kira ödemeye başlamış olacak olan kişiler için uygulanacak olan yıllık kira artış oranı yüzde 19,88 olarak uygulanacak.