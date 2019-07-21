Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Düğün sezonunun başlaması ile birlikte satışlarda oldukça rağbet gören altının gram fiyatı dünkü kapanışta günü yüzde 0,65 artışla 261,50 liradan tamamladı. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz canlı altın fiyatları... Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.330 doların destek, 1.340 doların ise direnç konumunda olduğunu belirten Memiş, altının gram fiyatında 247 liranın destek, 252 liranın direnç olarak izleneceğini kaydetti. Memiş, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ithalat fiyat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirtti.