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  • 21.07.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 09:36

son dakika ne oldu! 21 Temmuz gramı, gram, çeyrek, tam ne kadar?

Altın fiyatları son dakika... Kapalıçarşı'da, haftanın son işle günü kapanışında 426,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 261,50 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 259 bin 800 lira, en yüksek 261 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 260 bin liradan tamamladı. Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi. Peki, bugün gramı, , çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Düğün sezonunun başlaması ile birlikte satışlarda oldukça rağbet gören altının gram fiyatı dünkü kapanışta günü yüzde 0,65 artışla 261,50 liradan tamamladı. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz canlı altın fiyatları... Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.330 doların destek, 1.340 doların ise direnç konumunda olduğunu belirten Memiş, altının gram fiyatında 247 liranın destek, 252 liranın direnç olarak izleneceğini kaydetti. Memiş, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ithalat fiyat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirtti.

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