Zam ve enflasyon farkıyla birlikte temmuz itibarıyla emekli olmayı planlayan memurların alacağı ikramiyede artış olacak. Bu arada 5 milyon memur ve emekli için toplu sözleşme 1 Ağustos'ta başlıyor. Memur-Sen Başkanı Yalçın, 'Bizim sunacağımız teklif bir iyileştirme paketi niteliğinde olacak' dedi. 3600 ek gösterge için son durum ise oldukça merak ediliyor. Ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira, ikramiye ise 17 bin lira; öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ise artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. Peki 3600 ek gösterge son durum nedir? Ek gösterge Meclis'e geldi mi? Memur ikramiye zam artış oranları ne kadar oldu?