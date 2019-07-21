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  • 21.07.2019 13:46
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 09:22

21 Temmuz gram ve fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Düğün sezonunun başlaması ile birlikte satışlarda oldukça rağbet gören fiyatı dünkü kapanışta günü yüzde 0,65 artışla 261,50 liradan tamamladı. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın son işle günü kapanışında çeyrek altın 426,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 261,50 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 259 bin 800 lira, en yüksek 261 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 260 bin liradan tamamladı.

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