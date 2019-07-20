Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın son işle günü kapanışında çeyrek altın 426,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 261,50 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 259 bin 800 lira, en yüksek 261 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 260 bin liradan tamamladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

20 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (20 TEMMUZ)

20 Temmuz Cumartesi günü gram altın 258,99 liradan alınırken, 259,04 liradan satılıyor.