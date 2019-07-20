Fahiş fiyatlar yerli turisti çileden çıkardı! Tatilcinin yeni favorisi yazlıklar

Turizm sektörü bu yıl adeta bayram havası yaşıyor. Ancak sektörün yerli turiste bakış açısında bir değişiklik olmadı. Oteller, yabancılara ucuza verdikleri odaları, Türk vatandaşına üç katına satmaya devam ediyor. Cep yakan otel fiyatlarıyla karşılaşan yerli tatilci ise alternatif rota arayışına girdi. Kimi yerli tatilci pansiyonlara, kimi yazlık evlere, kimi de çadırlara yöneldi. 2018'de yüzde 26.5 artış ile konaklama türü galibi olan yazlıklar, bu yıl da yükselişini sürdürdü.
FAVORİ YAZLIK
Bu senenin gözdesi olan yazlık evlerde de hareketliliği gören ev sahipleri, fiyatlarını geçen yıla göre yüzde 60'a varan oranda artırdı. Otellere göre yine de fiyat avantajı sunmaya devam eden yazlık evler tatilcinin favorisi oldu. Büyüklüğüne göre birkaç aile kiralanabilen yazlıkların fiyatlarında da, son dakika zamları görüldü. Günlük ve aylık kiralanabilen konutların fiyatları; oda sayısına, konforuna, konumuna ve özellikle tarihe göre değişiyor. Ayrıca erken davranıp Nisan ayında yapılan rezervasyonlar ile tatile 1-2 hafta kala yapılan rezervasyonlar arasında, yüzde 60'a varan fiyat farkı görüldü. Marmaris'te Nisan'da Temmuz için kiralanan 6 kişilik evlerin ortalama günlüğü 350-700 lirayken, aynı evlerin şu anki kiraları 580-1.800 lira arasında.
YABANCIYA BİN LİRA YERLİYE 3 BİN LİRA
Otel sahiplerinin ve turizmcilerin Türk-Yabancı ayrımı devam ediyor. Erken rezervasyon yaptırsa bile Türk vatandaşlarına farklı fiyat uygulaması artarak devam ediyor. Türk vatandaşları rezervasyon yaptırdıklarında ise 3 katı fiyat çekiliyor. Sezon öncesi ortalama 500- 1000 lira olan günlük odalar, şimdi 2 bin liranın üzerinde satılıyor. Oysa yabancılar yurt dışı acenteler vasıtasıyla geldikleri için bu fiyatların üçte birini ödeyerek tatillerini yapıyor. Kurun yüksek olması da ayrı bir avantaj olduğu için dünya ortalamalarının çok daha altında fatura ödüyorlar. Türkiye'deki otellerin ikinci fiyat oyunu ise kur ile gerçekleşiyor. Oteller fiyatları dövizle belirliyor.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
FAVORİ YAZLIK
Bu senenin gözdesi olan yazlık evlerde de hareketliliği gören ev sahipleri, fiyatlarını geçen yıla göre yüzde 60'a varan oranda artırdı. Otellere göre yine de fiyat avantajı sunmaya devam eden yazlık evler tatilcinin favorisi oldu. Büyüklüğüne göre birkaç aile kiralanabilen yazlıkların fiyatlarında da, son dakika zamları görüldü. Günlük ve aylık kiralanabilen konutların fiyatları; oda sayısına, konforuna, konumuna ve özellikle tarihe göre değişiyor. Ayrıca erken davranıp Nisan ayında yapılan rezervasyonlar ile tatile 1-2 hafta kala yapılan rezervasyonlar arasında, yüzde 60'a varan fiyat farkı görüldü. Marmaris'te Nisan'da Temmuz için kiralanan 6 kişilik evlerin ortalama günlüğü 350-700 lirayken, aynı evlerin şu anki kiraları 580-1.800 lira arasında.
YABANCIYA BİN LİRA YERLİYE 3 BİN LİRA
Otel sahiplerinin ve turizmcilerin Türk-Yabancı ayrımı devam ediyor. Erken rezervasyon yaptırsa bile Türk vatandaşlarına farklı fiyat uygulaması artarak devam ediyor. Türk vatandaşları rezervasyon yaptırdıklarında ise 3 katı fiyat çekiliyor. Sezon öncesi ortalama 500- 1000 lira olan günlük odalar, şimdi 2 bin liranın üzerinde satılıyor. Oysa yabancılar yurt dışı acenteler vasıtasıyla geldikleri için bu fiyatların üçte birini ödeyerek tatillerini yapıyor. Kurun yüksek olması da ayrı bir avantaj olduğu için dünya ortalamalarının çok daha altında fatura ödüyorlar. Türkiye'deki otellerin ikinci fiyat oyunu ise kur ile gerçekleşiyor. Oteller fiyatları dövizle belirliyor.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
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