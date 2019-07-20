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Dondurmanın iyisi ağızda erir

Ucuz salep ve iyi pişirilmemiş süt kullanılarak yapılan dondurmalar kaliteyi düşürüyor. İç hastalıkları uzmanı doktor Nafiz Karagözoğlu ise, dondurmanın renginin, doğal, homojen ve canlı olması gerektiğini belirterek, "Rengi içine konan çeşni ile uyumlu olmalıdır" diye konuştu.

Dondurmanın iyisi ağızda erir
Ucuz salep ve iyi pişirilmemiş süt kullanılarak yapılan dondurmalar kaliteyi düşürüyor. Fiyatı yüksek olan dondurmaların kaliteli anlamına gelmediğini belirten Bursa Tatlıcılar Odası Başkanı Necip Daş, "Dondurmada birinci sınıf malzeme kullanılmalıdır. Kalitesiz dondurma yapan kişi sütü iyi pişirmez. Sütün içinde su oranı çoktur. Kullandığı salep ucuzdur. Kalitesiz dondurma yerken ağzınıza buz gelir. Kaliteli dondurma ağızda erir" dedi. İç hastalıkları uzmanı doktor Nafiz Karagözoğlu ise, dondurmanın renginin, doğal, homojen ve canlı olması gerektiğini belirterek, "Rengi içine konan çeşni ile uyumlu olmalıdır" diye konuştu.

Nafiz Karagözoğlu, "İyi kaliteli bir dondurma oda ısısında 10-15 dakika erimeden kalabilmelidir. Eridikten sonra ise homojen, pürüzsüz bir görünümde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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