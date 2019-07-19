Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 19.07.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 18:54

Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemesi ne zaman? Kurban Bayramı ikramiyesi kimlere verilecek?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Temmuz ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Kurban Bayramı ikramiyesi kimlere verilecek sorusu da vatandaşlar tarafından yanıt bekliyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) alınan kararla iki bayram öncesi emeklilere ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu yıl ikinci ikramiyesini alacak olan emekliler şimdiden ikramiyenin ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak? Kurban Bayramı ikramiyesi kimlere verilecek?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler, Kurban Bayramı'ndan önce de bin liralık ikramiyeyi hesabında görecek. İkramiyenin tarihi aşağı yukarı belli. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. İkramiye 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKurban Bayramı emekli ikramiye ödemesi ne zaman? Kurban Bayramı ikramiyesi kimlere verilecek?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri