Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemesi ne zaman? Kurban Bayramı ikramiyesi kimlere verilecek?

2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) alınan kararla iki bayram öncesi emeklilere ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu yıl ikinci ikramiyesini alacak olan emekliler şimdiden ikramiyenin ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak? Kurban Bayramı ikramiyesi kimlere verilecek?
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekliler, Kurban Bayramı'ndan önce de bin liralık ikramiyeyi hesabında görecek. İkramiyenin tarihi aşağı yukarı belli. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. İkramiye 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
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