Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. S-400 teslimatının başlamasıyla Cuma günü 5.7780 seviyesine kadar yükselen dolar/TL , Fitch'in not indirimine rağmen aşağı yönlü bir seyir izliyordu. Perşembe günü 5.6915/5.6935 seviyesinde olan dolar/TL, Trump'ın ilk açıklaması ile akşam saatlerinde 5.6140 seviyesine kadar geriledikten sonra dünkü işlem gününde 5.65 - 5.66 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,6506

Satış: 5,6551

EURO

Alış: 6,3439

Satış: 6,3619