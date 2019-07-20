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  • 20.07.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 09:29

da son dakika hareketliliği! 20 Temmuz ve ne kadar oldu? Güncel

son dakika... Haftanın son işlem gününde Trump'ın yaptırımlar konusunda pozitif algılanan açıklamalarının ardından TL değer kazanırken, gün içinde dar bantta seyretti. Güncel yatırımcıların gündeminde. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 20 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. S-400 teslimatının başlamasıyla Cuma günü 5.7780 seviyesine kadar yükselen dolar/TL , Fitch'in not indirimine rağmen aşağı yönlü bir seyir izliyordu. Perşembe günü 5.6915/5.6935 seviyesinde olan dolar/TL, Trump'ın ilk açıklaması ile akşam saatlerinde 5.6140 seviyesine kadar geriledikten sonra dünkü işlem gününde 5.65 - 5.66 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,6506
Satış: 5,6551

EURO
Alış: 6,3439
Satış: 6,3619

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