50 bin konut projesi için TOKİ tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar İzmir Aliağa kura sonuçlarını merakla bekliyordu. Binlerce kişinin başvurduğu TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları açıklandı.

TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA SONUÇLARI

İzmir Aliağa Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 19.07.2019 Cuma günü saat 11:00'de Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

​TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ