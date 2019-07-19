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  • 19.07.2019 18:12
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 18:23

kura sonuçları açıklandı! İşte 2+1 3+1 kura çekiliş isim listesi...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen konut projelerinde kura çekilişi için heyecan devam ediyor. Proje için kura çekilişleri birçok ilde tamamlandı. Başvuru yapan vatandaşların merakla beklediği kura sonuçları açıklandı! İşte kura çekiliş isim listesi...

TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları açıklandı!

50 bin konut projesi için TOKİ tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar İzmir Aliağa kura sonuçlarını merakla bekliyordu. Binlerce kişinin başvurduğu TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları açıklandı.

TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA SONUÇLARI

İzmir Aliağa Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 19.07.2019 Cuma günü saat 11:00'de Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

​TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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