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  • 19.07.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 17:55

Son dakika: Araç sahiplerine müjde! e 20 kuruş indirim yapılacak

Son dakika haberine göre in nda gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim yapılacak, söz konusu indirimin 11 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Araç sahiplerine müjde! İndirim yapılacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim in pompa fiyatına ortalama 11 kuruş olarak yansıyacak. İndirimin kalan 9 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, 'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin 7,04 lira olacak. Benzinin litresi 'da 7,07 liradan 6,96 liraya, 'de 7,14 liradan 7,03 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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