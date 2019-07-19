Her ay devlet tarafından evde bakıma muhtaç vatandaşlara verilen evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı araştırılıyor. 19 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu bu yüzden merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Temmuz ayının 25'ine doğru tüm illerde maaşların yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar Aksaray, Kırklareli, Amasya, Edirne, Tokat, Samsun, Afyonkarahisar, Antalya, Hatay, Bolu, Sakarya, Adıyaman, Kırşehir, Ordu, Diyarbakır, Bursa, Malatya, Çanakkale, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Denizli, Mersin, Balıkesir, Konya, Manisa, Bilecik, Uşak, Aydın, Erzurum, Ankara, Osmaniye, Kırıkkale, Hakkari, Van, Trabzon ve Karabük'te yatırıldığında dair haberler geliyor.