Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 19.07.2019 18:33
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 18:33

19 Temmuz yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?

19 Temmuz yatan iller hangileri? Evde bakım maaşlarının şu ana kadar 45 ilde yatırıldığı ifade ediliyor. Evde bakım maaşı alan birçok vatandaş ise evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 19 Temmuz tarihinde evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? İşte il il güncel liste...

Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?

Her ay devlet tarafından evde bakıma muhtaç vatandaşlara verilen evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı araştırılıyor. 19 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu bu yüzden merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Temmuz ayının 25'ine doğru tüm illerde maaşların yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar Aksaray, Kırklareli, Amasya, Edirne, Tokat, Samsun, Afyonkarahisar, Antalya, Hatay, Bolu, Sakarya, Adıyaman, Kırşehir, Ordu, Diyarbakır, Bursa, Malatya, Çanakkale, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Denizli, Mersin, Balıkesir, Konya, Manisa, Bilecik, Uşak, Aydın, Erzurum, Ankara, Osmaniye, Kırıkkale, Hakkari, Van, Trabzon ve Karabük'te yatırıldığında dair haberler geliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri19 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri