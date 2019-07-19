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  • 19.07.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 10:39

nedir? Başvuru nereye yapılacak? İstenen belgeler neler?

Aile, Çalışma ve Bakanlığı, mecburi askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine tertipli nakit yardımı yapıyor. Asker ailelerine meydana getirilen yardıma, 'Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı' deniyor. Program kapsamında meydana getirilen yardım 2 ayda bir 550 lira. şu demek oluyor ki aylık 275 lira. Buna ek olarak vatani görevini yapmakta olan askerin 18 yaşından ufak çocukları için de her ay 100 TL eğitim ödemesi de sağlanabiliyor. İşte merak edilen detaylar... Askere giden kişi evli ise resmi nikâhlı eşi, bekâr ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. İşte ne müracaat şartları nedir? Müracaat nereye yapılacak? İstenen belgeler neler?

Asker ailesine 550 lira yardım alma başvuru şartları nedir? Başvuru nereye yapılacak? İstenen belgeler neler? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine düzenli nakit yardımı yapıyor. Buna, 'Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı' deniyor. Program kapsamında yapılan yardım 2 ayda bir 550 lira. Yani aylık 275 lira. Buna ek olarak vatani görevini yapmakta olan askerin 18 yaşından küçük çocukları için de her ay 100 TL eğitim ödemesi yapılıyor. Askere giden kişi evli ise resmi nikahlı eşi, bekâr ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmış ise asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabilir.

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