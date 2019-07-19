Altın fiyatlarında son dakika... Altın fiyatları Fed'den faiz indirim beklentilerinin artması ve Orta Doğu'daki yeni gerilimlerin etkisiyle Mayıs 2013'den bu yana ilk kez 1,450 dolar seviyesini aştı. Spot altının ons fiyatı ilk işlemlerde 1,452.60 dolar ile 10 Mayıs 2013'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra yüzde 0.3 düşüşle 1,442.35 dolarda bulunuyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (19 TEMMUZ 2019)

19 Temmuz tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (19 TEMMUZ)

19 Temmuz Cuma günü gram altın 261,59 liradan alınırken, 261,63 liradan satılıyor.