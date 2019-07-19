Son dakika... Dolar Fed yetkililerinin zayıflayan fiyat baskılarını ele almak için bu ay sert faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından yatay seyrediyor ancak değer kaybına karşı koymaya çalışıyor. Dolar endeksi 96.648 ile iki haftanın dip seviyesini gördükten sonra 96.792'ye yükseldi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 19 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,6472

Satış: 5,6497

EURO

Alış: 6,3625

Satış: 6,3658