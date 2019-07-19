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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 09:23

da son dakika gelişmesi! 19 Temmuz ve ne kadar? Güncel

son dakika... Faiz indirimi beklentilerinin kuvvetlenmesinin ardından dolar yatay seyrediyor. Küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) ay sonunda gerçekleştireceği toplantısına ilişkin beklentilerdeki oynaklık ve jeopolitik risklerle karışık bir seyir izliyor. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 19 Temmuz güncel ...

Dolarda son durum

Son dakika... Dolar Fed yetkililerinin zayıflayan fiyat baskılarını ele almak için bu ay sert faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından yatay seyrediyor ancak değer kaybına karşı koymaya çalışıyor. Dolar endeksi 96.648 ile iki haftanın dip seviyesini gördükten sonra 96.792'ye yükseldi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 19 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,6472
Satış: 5,6497

EURO
Alış: 6,3625
Satış: 6,3658

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