15 bin lira maaşla hostes aranıyor

Emirates Havayolları, en az 2 bin 660 dolar (15 bin lira) maaş vereceği kabin memuru adayları ile 29 Temmuz'da İstanbul'da mülakat yapacak. Görüşme gününde, ilgilenen kişilere işe alma süreci hakkında bilgi verilirken, Emirates kabin memuru olmanın faydaları, Dubai'de yaşamak ve çalışmanın nasıl olduğu anlatılacak. Emirates kabin memuru olmak için; en az 21 yaşında olmak, ayak uçlarında dururken 212 santimetrelik kol erişimi, minimum 160 santimetre boy, lise mezunu olmak, İngilizce'de yazılı ve sözlü akıcılık gerekiyor.