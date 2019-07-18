Türkiye'de 140 projeyle 67 ilde hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kura çekilişleri devam ediyor. Yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek konutlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Manisa'daki konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Manisa Yunusemre kura sonuçları konusundaki araştırmalarını sürdürüyor.

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Manisa'nın Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ortaklığıyla yürüttüğü projenin 3'ncü etabında hak sahiplerini belirlemek için kura çekildi. Kurada isimleri okunan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.

Manisa'da binlerce vatandaşın ev sahibi olabilmek için umutla beklediği Akgedik Yunuskent Projesi'nin 1000 konut ve sosyal donatı alanlarından oluşacak 3'ncü etabında, hak sahiplerini belirleme kurası Muradiye Sosyal Tesisleri'nde çekildi. Yunusemre Belediyesi'nin TOKİ ortaklığıyla hayata geçirdiği projenin 3'ncü etabına 2+1 konut için 3 bin 931, 3+1 konut için 3 bin 453 olmak üzere toplam 7 bin 384 kişi başvurdu.