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  • 18.07.2019 20:09
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 20:09

18 Temmuz yatan iller hangileri? İşte güncel o liste...

Evde bakım maaşlar her ay belirli tarihlerde devlet tarafından ödeniyor. Hasta ve bakıma muhtaç insanlara bakan kişilere devlet tarafından veriliyor. Evde bakım maaşı alanlar 18 Temmuz hangileri sorusuna yanıt arıyor. İşte 18 Temmuz tarihinde evde bakım maaşları yatırılan iller...

18 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

18 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu cevap bekleyen sorular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar Temmuz ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırma yapıyor. Peki, 18 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte maaşların yatırıldığı iller...

18 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar Aksaray, Kırklareli, Amasya, Edirne, Tokat, Samsun, Afyonkarahisar, Antalya, Hatay, Bolu, Sakarya, Adıyaman, Kırşehir, Ordu, Diyarbakır, Bursa, Malatya, Çanakkale, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Denizli, Mersin, Balıkesir, Konya, Manisa, Bilecik, Uşak, Aydın, Erzurum, Ankara, Osmaniye, Kırıkkale, Hakkari, Van, Trabzon ve Karabük'te yatırıldığında dair haberler geliyor.

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