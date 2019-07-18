18 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu cevap bekleyen sorular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar Temmuz ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırma yapıyor. Peki, 18 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte maaşların yatırıldığı iller...

18 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar Aksaray, Kırklareli, Amasya, Edirne, Tokat, Samsun, Afyonkarahisar, Antalya, Hatay, Bolu, Sakarya, Adıyaman, Kırşehir, Ordu, Diyarbakır, Bursa, Malatya, Çanakkale, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Denizli, Mersin, Balıkesir, Konya, Manisa, Bilecik, Uşak, Aydın, Erzurum, Ankara, Osmaniye, Kırıkkale, Hakkari, Van, Trabzon ve Karabük'te yatırıldığında dair haberler geliyor.