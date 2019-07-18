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  • 18.07.2019 18:47
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 18:47

kura sonuçları açıklandı mı? nereden öğrenilir?

TOKİ tarafından gerçekleştirilen sosyal konut projesinde İzmir Aliağa kura sonuçları için heyecan başladı. İzmir'deki konutlar için başvuruda bulunanlar şimdi merakla kura sonuçlarını merak ediyor. Peki, açıklandı mı? TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları açıklandı mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konut projeleri için heyecan sürüyor. 50 bin konut projesinde kura çekilişleri çoğu ilde tamamlandı. İzmir'de yapılacak olan konutlar için başvuru yapan vatandaşlar TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İzmir Aliağa Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 19.07.2019 Cuma günü saat 11:00'da Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

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