Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konut projeleri için heyecan sürüyor. 50 bin konut projesinde kura çekilişleri çoğu ilde tamamlandı. İzmir'de yapılacak olan konutlar için başvuru yapan vatandaşlar TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İzmir Aliağa Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 19.07.2019 Cuma günü saat 11:00'da Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir.