İş kurmak isteyene dev destek Hükümet 5 yıllık dönemde girişimcilere; krediden eğitime, faizden bürokratik kolaylıklara,teknolojiden ekipmana pek çok alanda destek verecek. İş kurmak kolaylaşacak.

KÜÇÜK ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle işletmeleri destekleyen Kredi Garanti Fonu (KGF), önemli bir atağa daha geçiyor. Fon sistemi geliştirilerek; girişimlerin yenilikçi iş modelleri, Ar-Ge ve yenilik projelerinin finansmanında kullanımı yaygınlaştırılacak. Kredilerin yüzde 76'sı KOBİ'lere, yüzde 34'ünü imalatçı-ihracatçı firmalara kullandırılırken, 5 yıllık dönemde girişimcilere yönelik yenilikçi finansman imkanları da devreye girecek. Hükümetin 5 yıllık dönemde girişimcileri destek için yaşama geçireceği bazı önemli adımlar şöyle:



GİRİŞİM DESTEK PAKETİ: Teknoloji odaklı girişimlerin fikir aşamasından, ölçeklenerek kurumsallaşma safhasına kadar tüm aşamalardaki ihtiyaçlarına hitap edecek bir Girişim Destek Paketi hayata geçirilecek.



KİTLE FONLAMASI DEVREYE GİRİYOR: Kurumsal ve bireysel girişim sermayesi, kitle fonlaması, etki yatırımcılığı gibi alternatif finansman imkanları güçlendirilecek ve kullanımlarının artırılması sağlanacak.



TÜRKİYE GİRİŞİM EKOSİSTEMİ: Girişimcilerin kullanabileceği kuluçka ve hızlandırma merkezleri hakkında bilgiler olan, girişimciliğe yönelik desteklerin özetlendiği, eğitimlerin listelendiği, gelişmelerin paylaşıldığı düzenli olarak güncellenen bir Türkiye girişim ekosistemi platformu kurulacak.



HEM ÇALIŞ, HEM GİRİŞİMCİ OL: Akademisyenlerin ve kurumsal şirketlerde çalışanların, profesyonel işlerinin yanında girişimci olmalarını kolaylaştıracak düzenlemeler hayata geçirilecek.



ORTAK PROJE GELİŞTİRENE TEŞViK: Öncelikli sektörlerde start-up, yenilikçi KOBİ ve büyük firmaların işbirliği kapasitesini geliştirmeye yönelik platformlar kurulacak, eşleştirme ve ortak proje geliştirme desteği verilecek.



​ SİPARİŞ DESTEĞİ VERİLECEK : Kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin, erken aşama girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımı desteklenecek. Yatırımcı olmalarını, sipariş desteği vermelerini özendirecek mekanizmalar geliştirilecek.



​ KOOPERATİFLERE EKİPMAN DESTEĞİ : Kooperatiflerin makine ve ekipman alımı, nitelikli personel istihdamı, demirbaş alımları ile tanıtım amaçlı giderleri sübvansiyonlu kredi olarak desteklenecek. Plan döneminde başta tarım satış kooperatifleri, kadın kooperatifleri ile sosyal nitelikli kooperatifler olmak üzere öncelikli sektörlerde faaliyette bulunan kooperatiflere destek sağlanacak.



ESNAF DESTEK SiSTEMi YENiLENiYOR: Esnaf ve Sanatkârlar Destek Sistemi hayata geçirilecek. Hazine destekli kullandırılan kredilerde imalat sektörüne, ihracata, markalaşmaya, e-ticarete, yönelen esnaf ve sanatkarlara ilave faiz desteği sağlanarak bu desteklerin etkinliği artırılacak.



​KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ : İstanbul öncelikle bölgesel sonrasında ise küresel girişimcilik merkezlerinden birisi haline getirilecek. Girişimci ve ekosistem aktörlerinin Türkiye'ye gelmesini cazip kılacak destekler ve düzenlemeler içeren Uluslararası İstanbul Girişimcilik Programı başlatılacak. Hazal ATEŞ