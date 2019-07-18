Milyonlarca emekli bu yılda Kurban Bayramı öncesi bin lira bayram ikramiye alacak. Ramazan Bayramı'nda 1000 TL ikramiye alan emekliler, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini de Kurban Bayramı öncesinde alacak. Yeni emeklilerde Kurban Bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.
Emeklilerin gözü Kurban Bayramı ikramiyesinde! Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Emekliler, Kurban Bayramı öncesi hesaplarına yatacak ikramiyelerini merakla bekliyor. Ramazan Bayramı'nda 1000 TL ikramiye alan emekliler, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini de Kurban Bayramı öncesinde alacak. Bayram 11 Ağustos'a denk geldiği için bayram ikramiyesinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki yeni emekliler Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecek mi? Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Kurban Bayramı ikramiyesinden kimler yararlanabilir? İşte merak edilen tüm detaylar...
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