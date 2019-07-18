

Milyonlarca emekli bu yılda Kurban Bayramı öncesi bin lira bayram ikramiye alacak. Ramazan Bayramı'nda 1000 TL ikramiye alan emekliler, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini de Kurban Bayramı öncesinde alacak. Yeni emeklilerde Kurban Bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.