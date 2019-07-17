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  • 17.07.2019 19:14
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 19:14

kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 50 bin konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in bazı ilçelerinde kura çekilişleri tamamlandı. İzmir'deki konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, yapılacak?

TOKİ İzmir Aliağa kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda TOKİ tarafından gerçekleştirilen sosyal konut projesinde İzmir Aliağa kura çekilişleri için heyecan sürüyor. Konutlara başvuruda bulunan vatandaşlar şimdi merakla TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçlarını bekliyor. Peki, TOKİ İzmir Aliağa kura çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İzmir Aliağa Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 19.07.2019 Cuma günü saat 11:00'da Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

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