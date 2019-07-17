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  • 18.07.2019 00:59
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 01:54

Bağ-Kur emeklisi maaşları ne zaman ödenecek? Zamlı maaşlar hangi tarihte yatırılacak?

Emekli vatandaşlar 3 Temmuz'da zam oranlarının belli olmasıyla zamlı maaşların yatırılacağı tarihleri araştırmaya başlamıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşların ödeneceği tarihi merak ediyor. Peki, Bağ-Kur emeklisi maaşları ne zaman ödenecek? Zamlı maaşlar hangi tarihte yatırılacak? İşte cevabı...

Bağ-Kur emeklisi maaşları ne zaman ödenecek? Zamlı maaşlar hangi tarihte yatırılacak?

Temmuz ayında emeklilere yüzde 5, memurlara ise yüzde 6 oranında zam yapıldı. Zam oranlarının belli olmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağını merak ediyordu. Emeklilerin merakla beklediği tarihler açıklandı.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-29 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesabında görecek.

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