Kapıkule’de 8 bin araç rekoru

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatan gelişlerini sürdürürken, karayolu ile gelenler ise Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir rekora imza attı. Kapıkule'de 15 Temmuz günü 7 bin 811 araçla 39 bin gurbetçi girişi yaşanırken, tüm zamanların rekoru kırıldı. Geçen yıl aynı gün ise 7 bin 142 araç ile 37 bin gurbetçi girişi yaşanmıştı. Edirne'de, Yunanistan ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye geçişleri sağlayan Kapıkule başta olmak üzere İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ve Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı'ndan 1-15 Temmuz tarihleri arasında 112 bin 817 araç yurda giriş yaptı.
- Ekonomi
- 17.07.2019
- Gazete
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