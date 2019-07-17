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Kapıkule’de 8 bin araç rekoru

Kapıkule’de 8 bin araç rekoru
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatan gelişlerini sürdürürken, karayolu ile gelenler ise Kapıkule 'nda bir rekora imza attı. Kapıkule'de 15 Temmuz günü 7 bin 811 araçla 39 bin gurbetçi girişi yaşanırken, tüm zamanların rekoru kırıldı. Geçen yıl aynı gün ise 7 bin 142 araç ile 37 bin gurbetçi girişi yaşanmıştı. 'de, ve 'dan 'ye geçişleri sağlayan Kapıkule başta olmak üzere İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ve 'nin Dereköy Sınır Kapısı'ndan 1-15 Temmuz tarihleri arasında 112 bin 817 araç yurda giriş yaptı.

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