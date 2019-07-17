Dolarda son dakika... Dolar ABD'de beklentilerin üzerinde gelen perakende satışlar verisinin Fed'in bu ayın son günlerinde yapacağı toplantında 25 baz puan yerine 50 baz puan faiz indirimine gideceği beklentilerini azaltmasının ardından yükseldi. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

17 Temmuz tarihli güncel döviz kurları şu şekilde:

DOLAR

Alış: 5,7051

Satış: 5,7088

EURO

Alış: 6,4002

Satış: 6,4041