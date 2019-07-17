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  • 17.07.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 09:21

son dakika! 17 Temmuz ve , kaç TL? İşte güncel döviz kurları

da son dakika... Dolar ABD'de beklentilerin üzerinde gelen perakende satış verisinin ve sterlinin Brexit endişeleriyle değer kaybetmesinin ardından güçlü seyrediyor. Dolar endeksi dün yüzde 0.5 yükseldikten sona bugün büyük değişiklik göstermeyerek 97.365'de bulunuyor. Peki, bugün ve oldu? İşet 17 Temmuz güncel döviz kurları....

Dolarda son durum

Dolarda son dakika... Dolar ABD'de beklentilerin üzerinde gelen perakende satışlar verisinin Fed'in bu ayın son günlerinde yapacağı toplantında 25 baz puan yerine 50 baz puan faiz indirimine gideceği beklentilerini azaltmasının ardından yükseldi. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

17 Temmuz tarihli güncel döviz kurları şu şekilde:

DOLAR
Alış: 5,7051
Satış: 5,7088

EURO
Alış: 6,4002
Satış: 6,4041

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