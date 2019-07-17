İstihdam 1 milyonu aştı İstihdam verileri yüz güldürdü. Mart’ta yüzde 14.1 olan işsizlik, Nisan’da yüzde 13 ile 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ocak’tan bu yana 1 milyon 42 bin istihdam sağlandı.

Ekonomide toparlanma sinyalleri güçlenmeye devam ediyor. Enflasyonun 1 yılın en düşük seviyesine inmesi ve sanayi üretimindeki yıllık daralmanın 9 ayın dibine gerilemesinin ardından istihdamda da güçlü veriler gelmeye başladı. Mart'ta yüzde 14.1 olan işsizlik, Nisan'da yüzde 13 ile 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı Nisan'da Mart'a göre 404 bin kişi artarak 28 milyon 199 bin kişiye çıktı. İşsizliğin yüzde 14.7 ile zirve yaptığı Ocak'tan bu yana ise istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 42 bin kişilik artış gösterdi. Son üç ayda, tarımdaki istihdam 358 bin, sanayideki istihdam 161 bin, inşaattaki istihdam 133 bin, hizmetler sektöründeki istihdam ise 389 bin kişilik artış gösterdi. Tarımda son üç ayda istihdamda yaşanan artış yüzde 9 oldu. Nisan sonu itibarıyla istihdam edilenlerin yüzde 17.6'sı tarım, yüzde 19.7'si sanayi, yüzde 5.7'si inşaat, yüzde 56.9'u hizmet sektöründe yer aldı. İş gücü 32 milyon 401 bin kişiye ulaşırken, iş gücüne katılma oranı yüzde 52.9 olarak gerçekleşti. Toplam işsiz sayısı Mart'a göre 342 bin kişi azalarak 4.2 milyona indi.