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İş arayana 888 TL

alanlardan iş arayanlara 100 lira, bulanlara 788 lira destek ödemesi yapılıyor. Üstelik yardımlardan yararlanmak kolaylaşıyor...

İş arayana 888 TL
Ülkemizde alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 100 lira arası yardım alabiliyor. Bu şekilde iş arayan ve iş görüşmesine giden kişilerin karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor. Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Bu yıl için bu tutar 788,84 lira. Bu kişiler işe yerleştiğinde eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor, ayrıca sosyal yardımlarda öncelik tanınıyor.

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