Altın fiyatları doların yükselmesiyle hafif gerilerken, Fed'den faiz indirim beklentileri ve ABD ile Çin arasındaki ticarete ilişkin belirsizlikler kayıplarını sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,403.81 dolara geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

17 Temmuz tarihli altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (17 TEMMUZ)

17 Temmuz Çarşamba günü gram altın 257,83 liradan alınırken, 257,88 liradan satılıyor.