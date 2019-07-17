Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 17.07.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 09:29

nda son dakika hareketliliği! 17 Temmuz , gram, çeyrek, fiyatı

son dakika... Doların değer kazanmasıyla birlikte altın fiyatları aşağı yönlü hareket etmeye başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta 421,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,76 azalışla 258,70 liradan işlem gördü. Bugün , çeyrek ve tam İşte 17 Temmuz ...

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları doların yükselmesiyle hafif gerilerken, Fed'den faiz indirim beklentileri ve ABD ile Çin arasındaki ticarete ilişkin belirsizlikler kayıplarını sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,403.81 dolara geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

17 Temmuz tarihli altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (17 TEMMUZ)

17 Temmuz Çarşamba günü gram altın 257,83 liradan alınırken, 257,88 liradan satılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 17 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri