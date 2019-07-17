Çiftçiye 20 dev destek

Hükümet, beş yıllık kalkınma döneminde tarım sektöründe 20 dev adım için düğmeye bastı. Bazıları şöyle:
Arazi bankacılığı sistemi kurulacak.
Tarımsal destekler artırılacak.
Sözleşmeli üretim desteklenecek.
Küçük aile işletmelerinin büyümesi sağlanacak.
Tarım arazilerinin miras ve satış ile bölünmesi önlenecek.
Mirasçılara arazi için finansal destek sağlanacak.
Erken uyarı sistemi kurulacak.
Ürün Gözetim Mekanizması kurulacak.
Modern sulama sistemleri yaygınlaştırılacak.
Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi desteklenecek.
Lifli bitkilerin endüstriyel kullanımını yaygınlaştırılacak.
Sertifikalı tohumların üretim alanları artırılacak.
Çay, fındık bahçeleri yenilenecek.
Akıllı tarım teşvik edilecek.
Yöresel ürünler korunacak.
Sigortacılık güçlenecek.
HAZAL ATEŞ
Arazi bankacılığı sistemi kurulacak.
Tarımsal destekler artırılacak.
Sözleşmeli üretim desteklenecek.
Küçük aile işletmelerinin büyümesi sağlanacak.
Tarım arazilerinin miras ve satış ile bölünmesi önlenecek.
Mirasçılara arazi için finansal destek sağlanacak.
Erken uyarı sistemi kurulacak.
Ürün Gözetim Mekanizması kurulacak.
Modern sulama sistemleri yaygınlaştırılacak.
Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi desteklenecek.
Lifli bitkilerin endüstriyel kullanımını yaygınlaştırılacak.
Sertifikalı tohumların üretim alanları artırılacak.
Çay, fındık bahçeleri yenilenecek.
Akıllı tarım teşvik edilecek.
Yöresel ürünler korunacak.
Sigortacılık güçlenecek.
HAZAL ATEŞ
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