Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından gözler SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının ödeneceği tarihe çevrildi. Memur ve emekli vatandaşların alacağı zam oranı da netleşti. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları hangi tarihte ödenecek sorusuna yanıt arıyor. İşte zamlı maaşların ödeneceği tarihler...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-29 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesabında görecek.