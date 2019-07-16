Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 16.07.2019 20:10
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 20:14

SSK Bağ-Kur hangi tarihte ödenecek? ne zaman yatırılacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayındaki zamlı maaşların ödeneceği tarihle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Temmuz ayında emeklilere yüzde 5, memurlara ise yüzde 6 oranında zam gerçekleştirilecek. Şimdi emekli vatandaşlar SSK Bağ-Kur hangi tarihte ödenecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, ne zaman yatırılacak? İşte cevabı...

Zamlı emekli maaşları hangi tarihte ödenecek?

Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından gözler SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının ödeneceği tarihe çevrildi. Memur ve emekli vatandaşların alacağı zam oranı da netleşti. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları hangi tarihte ödenecek sorusuna yanıt arıyor. İşte zamlı maaşların ödeneceği tarihler...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-29 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesabında görecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları hangi tarihte ödenecek? Emekli maaşları ne zaman yatırılacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri