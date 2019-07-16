Evde bakım maaşı, hasta ve bakıma muhtaç insanlara bakan kişilere devlet tarafından her ay belirli tarihlerde ödeniyor. İl il çeşiti tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşının şimdiye kadar hangi illerde yatırıldığı merak konusu oldu. Peki, 16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte güncel o liste...

16 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Maaşların şu ana kadar Aksaray, Kırklareli, Amasya, Edirne, Tokat, Samsun, Afyonkarahisar, Antalya, Hatay, Bolu, Sakarya, Adıyaman, Kırşehir, Ordu, Diyarbakır, Bursa, Malatya, Çanakkale, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Denizli, Mersin, Balıkesir, Konya, Manisa, Bilecik, Uşak, Aydın, Erzurum, Ankara, Osmaniye, Kırıkkale, Hakkari, Van, Trabzon, Karabük'te yatırıldığına dair haberler geliyor. İller güncellendikçe haberimizin içinde yer alacaktır.