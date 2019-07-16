Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcılar ABD perakende satış verisini beklerken, altın fiyatları yatay seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,415.19 dolarda bulunuyor. Piyasalar dün 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü nedeniyle kapalıydı. Yatırımcılar bugünkü haber akışını takip edecekler. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

16 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (16 TEMMUZ)

16 Temmuz Salı günü gram altın 259,55 liradan alınırken, 259,60 liradan satılıyor.