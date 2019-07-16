İstifa edene ihbar yok

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, istifa eden işçiye kesinlikle ihbar tazminatı ödenmeyeceğine hükmetti. İşten atıldığını öne süren işçi, 2. İş Mahkemesi'ne müracaat ederek ihbar tazminatı talep etmişti.
- Ekonomi
- 16.07.2019
- Gazete
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