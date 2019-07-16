İş dünyası tek yürek

İş dünyası temsilcileri 15 Temmuz'un üçüncü yıl dönümünde yaşananların tekrarlanmaması için kararlılık mesajı verdi.
TOBB BAŞKANI RIFAT HİSARCIKLIOĞLU: Türkiye, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini açıkça gösterdi.
TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE: Türkiye, demokrasi adına verdiği haklı mücadelesini, vatandaşından iş dünyasına, siyasete ve ordusuna kadar birlik içerisinde vermeye devam edecek.
MÜSİAD BAŞKANI ABDURRAHMAN KAAN: FETÖ ile ekonomik mücadele aslında ekonominin zayıf yanlarını keşfederek bunlarla mücadele edebilmek adına bir fırsat olarak görülmeli.
ASKON BAŞKANI ORHAN AYDIN: 15 Temmuz sonrası yaşanan dayanışma millet omuz omuza verdiğinde neleri başarabileceğinin göstergesi.
YASED BAŞKANI AYŞEM SARGIN: 15 Temmuz'da Türk halkı, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koydu.
TÜSİAD BAŞKANI SIMONE KASLOWSKI: Toplumumuzun ve devletimizin gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi korumalı ve ilerletmeliyiz.
TESK BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN: Sarsılmaz bir iradeyle demokrasimizi sahiplenen esnaf ve sanatkarlarımız, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik durmaya devam edecek.
PANKOBİRLİK GENEL BAŞKANI RECEP KONUK: 15 Temmuz Türkiye siyasetinin fasit daireye hapsolmuş gelgitlerini bitiren tarihi bir dönüm noktasıdır.
TOBB BAŞKANI RIFAT HİSARCIKLIOĞLU: Türkiye, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini açıkça gösterdi.
TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE: Türkiye, demokrasi adına verdiği haklı mücadelesini, vatandaşından iş dünyasına, siyasete ve ordusuna kadar birlik içerisinde vermeye devam edecek.
MÜSİAD BAŞKANI ABDURRAHMAN KAAN: FETÖ ile ekonomik mücadele aslında ekonominin zayıf yanlarını keşfederek bunlarla mücadele edebilmek adına bir fırsat olarak görülmeli.
ASKON BAŞKANI ORHAN AYDIN: 15 Temmuz sonrası yaşanan dayanışma millet omuz omuza verdiğinde neleri başarabileceğinin göstergesi.
YASED BAŞKANI AYŞEM SARGIN: 15 Temmuz'da Türk halkı, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koydu.
TÜSİAD BAŞKANI SIMONE KASLOWSKI: Toplumumuzun ve devletimizin gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi korumalı ve ilerletmeliyiz.
TESK BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN: Sarsılmaz bir iradeyle demokrasimizi sahiplenen esnaf ve sanatkarlarımız, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik durmaya devam edecek.
PANKOBİRLİK GENEL BAŞKANI RECEP KONUK: 15 Temmuz Türkiye siyasetinin fasit daireye hapsolmuş gelgitlerini bitiren tarihi bir dönüm noktasıdır.
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