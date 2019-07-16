Dolar son dakika... Cuma günü 5.7780 seviyesine kadar yükselen dolar/TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün 5.70-5.73 bandında hareket ettikten sonra bu sabah saat 09.14'te 5.7105/5.7145 seviyesinde işlem gördü. Fed'in bu ayın ilerleyen günlerinde faiz indirimine gideceği beklentilerinin doları baskılamaya devam etmesiyle dolar yen karşısında değer kaybına karşı koymaya çalışıyor. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 16 Temmuz güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
Güncel döviz kurları şu şekilde:
DOLAR
Alış: 5.7122
Satış: 5.7143
EURO
Alış: 6,4315
Satış: 6,4361
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