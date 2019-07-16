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  • 16.07.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 09:47

da son dakika gelişmesi! 16 Temmuz ve ne kadar? Güncel döviz kurları

son dakika... 16 Temmuz'a 5.71 civarında başladı. Geçtiğimiz hafta kapanıştan beri üç günlük süreçte yoğun haber akışının etkilerinin izleneceği dolarda hareketlilik sürüyor. Piyasalar ABD'den gelecek açıklamaları izliyor. Peki, şu dakikalarda ve dolar ne kadar oldu? İşte 16 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Cuma günü 5.7780 seviyesine kadar yükselen dolar/TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün 5.70-5.73 bandında hareket ettikten sonra bu sabah saat 09.14'te 5.7105/5.7145 seviyesinde işlem gördü. Fed'in bu ayın ilerleyen günlerinde faiz indirimine gideceği beklentilerinin doları baskılamaya devam etmesiyle dolar yen karşısında değer kaybına karşı koymaya çalışıyor. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 16 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Güncel döviz kurları şu şekilde:

DOLAR
Alış: 5.7122
Satış: 5.7143

EURO
Alış: 6,4315
Satış: 6,4361

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