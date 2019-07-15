Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? Haziran ayı ile birlikte ilk 6 aylık enflasyon yüzde 5 oldu. Bu da SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşına yüzde 5 zam olarak yansıdı. Memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 1 enflasyon farkı ile birlikte yüzde 6 zamlandı. Peki, emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? 2019 Temmuz zammı ne kadar? İşte konu ile ilgili detaylar...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağkur emeklileri zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme gününde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personeller ise zamlı maaşlarını 16 Temmuz'da alacak. Yaşlılık ve engelli maaşı ise ayın 5'i ila 9'u arası hesaplara yatırıldı.

Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor.