16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Devlet tarafından hasta ve bakıma muhtaç insanlara bakan kişilere verilen evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile gerçekleştirilebiliyor. Hangi illerde maaşların yatırıldığı ise merak konusu. İşte 15 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Merak edilen detaylar haberimizde... Evde bakım maaşı sorgulama için Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar,SMS ile sorgulama gerçekleştirilebilecek. Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz. Peki 15 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgulama! İşte Hasta bakım parası Temmuz ayı il il yatan yerler