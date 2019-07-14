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  • 14.07.2019 21:50
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 21:50

nda son durum nedir? Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank kredi faiz oranları...

Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar konusundaki araştırmalarını sürdürüyor. Bankaların kredi faiz oranları bu nedenle merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank kredi faiz oranlarını merak ediyor. Bankaların kredi faiz oranlarını haberimizde sizin için derledik. İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranlarında son durum nedir?

Vatandaşlar kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor. Yaz aylarının ortalarında olduğumuz şu günlerde kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu merak konusu. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar için banka banka ihtiyaç, taşıt, konut kredisi oranlarını derledik. İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.8
Taşıt kredisi: 1.76
Konut kredisi: 1.5

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