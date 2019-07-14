Vatandaşlar kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor. Yaz aylarının ortalarında olduğumuz şu günlerde kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu merak konusu. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar için banka banka ihtiyaç, taşıt, konut kredisi oranlarını derledik. İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.8

Taşıt kredisi: 1.76

Konut kredisi: 1.5