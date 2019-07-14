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  • 15.07.2019 00:52
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 00:52

15 Temmuz yatan iller hangileri? İşte son liste...

her ay belirli tarihlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılmaktadır. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar şimdilerde evde bakım maaşları yatan iller hangileri sorusuyla ilgili detayları sorgulatıyor. Peki, evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? İşte cevabı...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara evinde bakan kişilere her ay devlet tarafından evde bakım maaşı ödeniyor. Peki, 15 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte o liste...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşları şu an Aksaray, Kırklareli, Amasya, Edirne, Tokat, Samsun, Afyonkarahisar, Antalya, Hatay, Bolu, Sakarya, Kırşehir ve Adıyaman'da ödendi. Ödemelerin 25 Temmuz'a kadar yatırılması bekleniyor.

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