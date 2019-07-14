Evde bakım maaşı Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara evinde bakan kişilere her ay devlet tarafından evde bakım maaşı ödeniyor. Peki, 15 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte o liste...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşları şu an Aksaray, Kırklareli, Amasya, Edirne, Tokat, Samsun, Afyonkarahisar, Antalya, Hatay, Bolu, Sakarya, Kırşehir ve Adıyaman'da ödendi. Ödemelerin 25 Temmuz'a kadar yatırılması bekleniyor.