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  • 15.07.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 09:29

da son dakika: 15 Temmuz , dolar ve , kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... Geçtiğimiz haftaya sert yükselişle başlayan dolar, Fed Başkanı Powell'in açıklamalarının ardından düşüşe geçmişti. Cuma gününe 5.68 TL'den başlayan dolar, yukarı yönlü hareket ederek 5.78'i görmüştü. Peki, bugün , dolar ve , kaç TL oldu? İşte 15 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika... Son günlerde dalgalı seyir izleyen dolar kuru, geçtiğimiz hafta başlangıcında sert yükselişle işlem görmüş, ilerleyen günlerde Fed Başkanı Powell'in açıklamalarında faiz indirimi beklentisiyle düşüşe geçmişti. Yurt için piyasalar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kapalı. Peki, şu dakikalarda euro, sterlin ve dolar ne kadar? İşte 15 Temmuz güncel döviz kurları...

15 TEMMUZ DÖVİZ KURLARI

DOLAR
Alış: 5,7232
Satış: 5,7273

EURO
Alış: 6,4544
Satış: 6,4588

STERLİN
Alış: 7,1734
Satış: 7,2094

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