Dolarda son dakika... Son günlerde dalgalı seyir izleyen dolar kuru, geçtiğimiz hafta başlangıcında sert yükselişle işlem görmüş, ilerleyen günlerde Fed Başkanı Powell'in açıklamalarında faiz indirimi beklentisiyle düşüşe geçmişti. Yurt için piyasalar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kapalı. Peki, şu dakikalarda euro, sterlin ve dolar ne kadar? İşte 15 Temmuz güncel döviz kurları...
15 TEMMUZ DÖVİZ KURLARI
DOLAR
Alış: 5,7232
Satış: 5,7273
EURO
Alış: 6,4544
Satış: 6,4588
STERLİN
Alış: 7,1734
Satış: 7,2094
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