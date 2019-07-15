Dolarda son dakika... Son günlerde dalgalı seyir izleyen dolar kuru, geçtiğimiz hafta başlangıcında sert yükselişle işlem görmüş, ilerleyen günlerde Fed Başkanı Powell'in açıklamalarında faiz indirimi beklentisiyle düşüşe geçmişti. Yurt için piyasalar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kapalı. Peki, şu dakikalarda euro, sterlin ve dolar ne kadar? İşte 15 Temmuz güncel döviz kurları...

15 TEMMUZ DÖVİZ KURLARI

DOLAR

Alış: 5,7232

Satış: 5,7273

EURO

Alış: 6,4544

Satış: 6,4588

STERLİN

Alış: 7,1734

Satış: 7,2094