Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Son günlerde dalgalı seyreden altın, doların değer kaybetmesiyle birlikte hafif yükseldi. Piyasalar bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kapalı. İstanbul Kapalıçarşı'da, geçtiğimiz hafta kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 1,16 yükselişle 260,70 liradan işlem görmüştü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 15 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içi piyasalar bugün kapalı olacak. 15 Temmuz tarihli güncel altın fiyatları ise şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (15 TEMMUZ)

15 Temmuz Pazartesi günü gram altın 260,18 liradan alınırken, 260,22 liradan satılıyor.