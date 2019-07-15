4.3 milyona istihdam Hükümet, 5 yıllık kalkınma döneminde 4.3 milyon ek istihdam sözü verirken, insan kaynakları, işgücü piyasası ve istihdam politikalarında yeni bir modele geçiliyor.

H ükümet, 5 yıllık kalkınma döneminde 4.3 milyon ek istihdam sözü verirken, insan kaynakları, işgücü piyasası ve istihdam politikalarında yeni bir modele geçiliyor. Yeni kamu yönetim modeli, nitelikli insan vurgusunun ön plana çıktığı Kalkınma Planı'na göre kolay işverenlik desteklenecek, nitelikli işgücü havuzu oluşturulacak. Yeni hükümet sisteminin insan kaynakları planındaki önemli başlıklar şöyle:

● Devlet kurumları insan kaynakları birimleri kuracak. Nitelikli uzman havuzu oluşturulacak.

● Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kapasitesi artırılacak. Verimli kamu personel sistemi kurulacak.

● Memurların dijital dönüşüm, teknolojik gelişmelere uyumu sağlanacak.

● Kamu iş süreçlerini iyileştirmek için Merkezi Servis Tasarım Platformu kurulacak.

● Firmaların ölçek büyütmeleri halinde karşılaşacakları ilave istihdam yükleri hafifletilecek.

● Firma birleşmeleri desteklenecek.





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