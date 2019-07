Turkcell’den kahraman destek

15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde, demokrasi mücadelesi veren kahramanları bir kez daha hatırladı. Turkcell abonesi olan tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin 15 Temmuz'dan itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kapsayacak şekildeaçıkladı. Her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarının altını çizen, "15 Temmuz gecesinde demokrasiye ve birbirimize bağlılığımızı açıkça ortaya koymuş, 'Acil Durum Paketi' hazırlamıştık. Aradan geçen sürede ülkemize her alanda değer katmak için çalışmalarımızı sürdürdük." Turkcellile de şehit eş ve çocuklarının, gazilerin; faturalı tarifelerinde yüzde 25 indirim ve faturasız tarifelerinde yüzde 25 daha fazla kullanım sağlıyor.Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell olarak, 15 Temmuz vesilesiyle ülkemiz için can veren tüm kahraman şehitleri ve gazileri minnetle bir kez daha andıklarını söyledi.