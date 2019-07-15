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Turkcell’den kahraman destek

Turkcell abonesi olan tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin 15 Temmuz'dan itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 2 aylık tarife ücretini karşıladığını açıkladı.

Turkcell’den kahraman destek
TURKCELL, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde, demokrasi mücadelesi veren kahramanları bir kez daha hatırladı. Turkcell abonesi olan tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin 15 Temmuz'dan itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 2 aylık tarife ücretini karşıladığını açıkladı. Her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarının altını çizen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "15 Temmuz gecesinde demokrasiye ve birbirimize bağlılığımızı açıkça ortaya koymuş, 'Acil Durum Paketi' hazırlamıştık. Aradan geçen sürede ülkemize her alanda değer katmak için çalışmalarımızı sürdürdük." Turkcell Sosyal Destek Kampanyası ile de şehit eş ve çocuklarının, gazilerin; faturalı tarifelerinde yüzde 25 indirim ve faturasız tarifelerinde yüzde 25 daha fazla kullanım sağlıyor.



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell olarak, 15 Temmuz vesilesiyle ülkemiz için can veren tüm kahraman şehitleri ve gazileri minnetle bir kez daha andıklarını söyledi.

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