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  • 14.07.2019 15:17
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 15:19

Yunan medyası: Türkiye 'de 170 milyar metreküp rezerv buldu

’ın en büyük gazetesi Phileleftheros’un herine göre, Türkiye 'de doğalgaz keşfetti. 'deki güvenilir kaynaklar, Fatih sondaj gemisinin Baf çevresindeki faaliyetleri sonucunda 170 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini iddia etti. Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından ise henüz bir açıklama gelmedi.

Yunan panikte: Türkiye doğalgaz buldu!

Yunan medyası, Türkiye'nin 'de sondaj faaliyetleri sırasında 170 milyar metreküp rezerv bulduğunu iddia etti. 'ın en büyük gazetesi olan Phileleftheros, askeri kaynaklarına dayandırdığı herinde, Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih'in Paphos(Baf) açıklarında yaptığı operasyonda 170 milyar metreküp rezerv bulduğunu iddia etti.

Avrupa Birliği, son dönemde birçok AB üyesi ülke tarafından tartışmaya açılan Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesi konusunda Türkiye'nin "geri dönmeyeceğini" belirtti.

AB'nin Türkiye'ye mesajının Doğu Akdeniz'deki yasa dışı eylemleri sonlandırması olduğunu söyleyen haberde, ilk adımın bir müzakere paketinde anlaşmak olduğuna dikkat çekiliyor.

Haberde, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'leri KKTC sınırları içerisine yerleştirerek bölgedeki faaliyetlerini koruma altına alacağı iddiasına da yer verildi.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ
Haber7'nin haberine göre Yunan haber sitelerinde son dakika olarak yer alan haberlere göre Türkiye, Fatih sondaj gemisinin çalışmaları sonucunda Doğu Akdeniz açıklarında 170 milyar metreküp doğalgaz buldu.

Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından ise henüz bir açıklama gelmedi.

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