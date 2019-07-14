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Turkish Cargo büyüyor
Dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlayan global hava kargo markası Turkish Cargo, uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı 'nin verilerine göre; global hava kargo pazarının yüzde 5.1 oranında küçülme gösterdiği sektörde, yüzde 7.1 oranında tonaj artışı sağladı. WACD'nin mayıs ayı bölgesel verilerine göre en önemli büyümeyi Asya ve Amerika pazarında yaşadı. Şirket satılan tonaja göre; 'da yüzde 34,4 Uzak Doğu'da yüzde 19,3 ve / bölgesinde yüzde 12,2 büyüdü.

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