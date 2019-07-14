Turkish Cargo büyüyor

Dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlayan global hava kargo markası Turkish Cargo, uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı WACD'nin mayıs ayı verilerine göre; global hava kargo pazarının yüzde 5.1 oranında küçülme gösterdiği sektörde, yüzde 7.1 oranında tonaj artışı sağladı. WACD'nin mayıs ayı bölgesel verilerine göre Turkish Cargo en önemli büyümeyi Asya ve Amerika pazarında yaşadı. Şirket satılan tonaja göre; Amerika'da yüzde 34,4 Uzak Doğu'da yüzde 19,3 ve Orta Doğu/Güney Asya bölgesinde yüzde 12,2 büyüdü.
- Ekonomi
- 14.07.2019
- Gazete
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