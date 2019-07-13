Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ödeme günü belli mi? 2019 yılı Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala emekli ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği araştırılıyor. Yaklaşık 12 milyon emekli bayram ikramiyesi alacak. Emeklilerin kendileri gibi, dul ve yetimleri de ikramiye alabilecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü 11 Ağustos'a denk gekiyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2019 SGK SSK Bağkur emekli ikramiyesi ödeme günü ne zaman? İşte detaylar...

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekliler bu yılda Kurban Bayramı öncesi bin lira bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı'nda ikramiye alan emekliler, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini de Kurban Bayramı öncesinde alacak. Yeni emeklilerde bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

Emekliler bayram ikramiyesini Ağustos ayında hesaplarında görebilecekler. Bayram 11 Ağustos'a denk geldiği için bayran ikramiyesinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Böylelikle emekliler yılın ikinci ikramiyesini almış olacaklar. Ödemelerin kesin tarihi SGK tarafından duyurulacak.