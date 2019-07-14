Dolar son dakika! 15 Temmuz Dolar/TL döviz kurları Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? İşte güncel döviz kurları. Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Haftanın başlangıçta sert yükselişe geçen dolar, ilerleyen günlerde Powell'in açıklamalarının ardından düşüşe geçmişti. Haftanın son işlem gününe 5.68 civarında başlayan dolar/TL, kademeli olarak yükselerek 5.78'i test etti. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 15 Temmuz güncel döviz kurları...