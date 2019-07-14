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  • 15.07.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 13:41

Altın yönünü yukarı çevirdi! İşte güncel fiyatlar

Altın fiyatları yatırım aracı olarak ülkemizde yakından takip edilmektedir. Vatandaşlar tarafından en önemli yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları her daim araştırılmaktadır. Bu bağlamda altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları son dakika... Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe satış fiyatı bu hafta yüzde 3,37 artışla 260,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,33 yükselişle 1.738,00 lira oldu.

15 Temmuz Kapalıçarşı altın bugün kaç para oldu? Altın fiyatı son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek ne kadar? Altın ve altın fiyatları vatandaşlar için her zaman önemli olmuştur. Türkiye'de yastık altı olarak tabir edilen birikim şeklinde altın ilk sırada gelmektedir. Bu bağlamda altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar merak içinde bu soruyu soruyor.

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